К чести «Кузбасса», в каждом сете команда Юрия Зинько доставляла фавориту этой пары немало хлопот. Наиболее реальными шансы на успех у кемеровчан были в первой партии, которую «Кузбасс» в итоге проиграл со счетом 23:25. Дальше гости потихоньку укрепляли преимущество (25:22 и 25:21) и одержали «сухую» победу. Счет 0:3 не отражает в полной мере происходившего на площадке. Кемеровчане совсем немного уступили сопернику в атаке (51% против 55%), в блоке (6 против 8), а на приеме даже превзошли «динамовцев» (49% против 31%). «Кузбасс» наступил на старые грабли в виде собственных ошибок в решающие моменты.

«Хочу сказать, что матч был достаточно смотрибельный, несмотря на результат. Мы сегодня хорошо отыграли первым темпом, вышел Кирилл Напольских и провел очень хороший матч. Пара глупых ошибок в первой и второй партиях не позволили нам выиграть. Выиграй мы их, как закончился бы этот матч, – хотелось бы мне посмотреть на это. Я думаю, что на выезде нам будет еще сложнее. Посмотрим, каким составом мы туда поедем, но я бы хотел, чтобы качественный волейбол все-таки переходил в результат, чего сегодня не хватило», – отметил после матча и.о. главного тренера «Кузбасса» Юрий Зинько.

Ответная четвертьфинальная встреча «Кузбасса» и «Динамо-ЛО» состоится 12 апреля в Сосновом Бору.

