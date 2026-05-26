В июне 2026 года будет проводиться всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». Она будет проходить при поддержке Президентского фонда культурных инициатив уже в четвертый раз.

В предыдущие годы в ней приняли участие более трех тысяч талантливых авторов и исполнителей со всей России. Амбассадором премии выступает Герой труда России Ирина Винер.

2026 год по указу Президента РФ Владимира Путина объявлен Годом единства народов России. Соответственно, тематика конкурсных работ премии напрямую связана с отражением многонационального характера российского спорта, а также направлена на сохранение памяти о выдающихся спортсменах и тренерах разных лет.

Участие во всероссийской премии «Мы верим твердо в героев спорта» могут принять все желающие в возрасте от 6 лет и старше в семи номинациях: «Проза», «Живопись», «Детский рисунок», «Поэзия», «Песня», «Художественная фотография», «Скульптура».

Премия проводится в четыре этапа:

– с 01 июня по 14 сентября — отборочный тур,

– с 14 по 20 сентября — оценка жюри,

– 21 сентября — публикация результатов на сайте премии,

– 11 октября — награждение победителей на Гала-концерте во Дворце гимнастики Ирины Винер при участии олимпийских чемпионов и именитых спортсменов России.

Подробнее с информацией о премии и положением вы можете ознакомиться на сайте: https://www.geroisporta.org/.

