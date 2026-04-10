Полпред Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провёл первую официальную встречу с митрополитом Новосибирским и Бердским Варфоломеем. На встрече обсуждались ключевые вопросы взаимодействия светской и духовной власти, включая реализацию социально значимых проектов и укрепление традиционных ценностей в обществе.

Особое внимание было уделено роли семьи в воспитании подрастающего поколения и укреплению моральных устоев. Также были затронуты меры поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Представители Кузбасской митрополии активно участвуют в помощи военнослужащим. Священники выезжают на фронт и в госпитали, где проводят молебны, таинства исповеди и причастия, а также крестят и освящают боевую технику. Они также раздают нательные крестики и молитвенные книги.

Вдохновением для этих поездок стал личный пример главы Кузбасской митрополии Аристарха, который одним из первых среди архиереев Русской Православной Церкви посетил Донбасс. Кемеровская епархия в 2023 году стала одной из первых, заключивших соглашение о сотрудничестве с фондом «Защитники Отечества» для оказания системной помощи воинам и их семьям.