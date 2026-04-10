Официально 10.04.2026
От субботника до новоселья: как Илья Середюк провел рабочий день в Новокузнецке
В Новокузнецке Илья Середюк встретился с градоначальником Денис Ильиным. Среди обсуждаемых вопросов – подготовка к паводку, Дню Победы и отопительному сезону. Ильин рассказал, что в середине марта в городе прошли масштабные противопаводковые учения. В течение недели чиновники и оперативные службы (829 человек и 337 единиц техники) проверили систему оповещения, основу которой составляют 100 электрических сирен, отработали возможную при половодье эвакуацию населения, включая маломобильных новокузнечан, и попрактиковались в развертывании пунктов временного размещения. Кроме того, обследовали все 9 городских дамб протяженностью 19 км и пришли к выводу, что они находятся в удовлетворительном состоянии. «Пропуск большой воды идет в штатном режиме. Уровень в Томи 395 см, до опасного — 235 см. Впереди дожди, что может повысить вероятность подтоплений. Мониторинг ежедневный. Системы оповещения граждан и пункты временного размещения проверены и готовы к работе», – прокомментировал Илья Середюк. К 9 мая в Новокузнецке подготовят площадки для празднования. Их оснащают системами видеонаблюдения, металлодетекторами и противотаранными устройствами. Воздух также будет под контролем – пролет беспилотников над городом ограничат с 1 по 11 мая. Что касается отопительного сезона, то в планах новокузнецких коммунальщиков на лето значатся капитальное обновление 6 центральных тепловых пунктов, реконструкция и текущий ремонт порядка 20 км теплосетей. «Обратил внимание главы города, что нужно провести ревизию мест, где зимой было больше всего аварий и усилить их», – подчеркнул губернатор. Летом в Новокузнецке отремонтируют 25 км дорог. Особое внимание властей приковано к реконструкции тоннеля в Новоильинском районе, где сейчас монтируют перемычки и плиты, а также проводят работы по бетонированию. На данный момент объект готов на 47%, запустить движение по обновленному тоннелю планируют в этом октябре. «Мы обсуждаем много цифр, планов и графиков, но суть одна: люди должны видеть реальные изменения. По каждой проблеме — будь то дороги, теплосети или просто порядок во дворе — должен быть ощутимый результат. Город должен становиться более удобным для новокузнечан. Если работы проводят некачественно, реакция будет жесткой»,- подвел итоги встречи с Ильиным губернатор Кузбасса. Помимо кабинетной работы, Илья Середюк взял в руки грабли и вместе с новокузнечанами вышел на Всекузбасский субботник. Порядок наводили в сквере Жукова, где убрали прошлогоднюю листву и разрыхлили остатки снега. Субботники в Новокузнецке организуют каждую неделю, наводят чистоту в городе сотрудники муниципальных учреждений, студенты и просто неравнодушные местные жители. Ресурсоснабжающим организациям поставлена задача восстановить нарушенные при ремонтах дороги, тротуары и газоны до 4 мая. Еще одним пунктом поездки главы региона в Новокузнецк стало вручение ключей от новых квартир сиротам. Губернатор отметил, что за первые 6 месяцев этого года новое жилье в Нвоокузнецке получат 80 сирот. Более подробно об этом мы писали ранее. Фото: Илья Середюк/MAX