В Кемерово и Новокузнецке стартовали традиционные областные ярмарки сельскохозяйственной продукции. Основное преимущество этих мероприятий для горожан — возможность приобрести свежие и качественные продукты на Пасху непосредственно у производителей, без наценок посредников.

«Обеспечение продовольственной безопасности — один из наших приоритетов. Когда перед страной стоят серьезные вызовы, особенно важно опираться на собственные силы. Такие ярмарки позволяют местным фермерам обеспечить людей свежей, качественной продукцией. А отсутствие наценок посредников делает ее доступнее», — отметил Илья Середюк.

На площади Советов в областной столице развернулась масштабная торговля. Жители и гости Кемерово могут купить свежие яйца, куличи и фермерские деликатесы. Владельцы личных подсобных хозяйств предложили широкий выбор мяса: свинину, говядину и баранину. Организации потребительской кооперации порадовали кузбассовцев местными дикоросами — папоротником, ягодами, грибами и кедровыми орехами.

В Новокузнецке ярмарочные ряды разместились на площади общественных мероприятий в Центральном районе. Более 40 торговых точек из Кузбасса и соседних областей представили свои товары. Здесь можно купить саженцы плодово-ягодных и декоративных растений, цветочную рассаду, укрывной материал и садовый инвентарь. Любители продукции ручной работы найдут украшения для интерьера и сувениры.