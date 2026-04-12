В ночь на 12 апреля во всех храмах Кузбасса прошли праздничные службы в честь Воскресения Христова. Губернатор Илья Середюк встретил Пасху в Знаменском кафедральном соборе в Кемерове. Глава региона отметил, что это праздник возрождения, надежды и торжества жизни. По его словам, многие жители Кузбасса делают добрые дела по зову сердца, в том числе помогают нуждающимся, участвуют в субботниках и других акциях, поддерживают бойцов в зоне спецоперации и их близких.

«Эти светлые дни напоминают нам о главном. О наших семьях, о доброте и теплом отношении к людям. И о вере в лучшее будущее. Искренне надеюсь, что сегодняшний праздник даст всем нам новые силы для добрых свершений. Ради мира и согласия в каждом доме. Ради нашей общей Победы», – сказал Илья Середюк.

В заключение губернатор подчеркнул, что Пасха объединяет всех кузбассовцев общей радостью, любовью и милосердием.

