По мнению Анатолия Серышева, Пасха – это не только христианский праздник, но и символ очищения, возрождения и торжества жизни над всем, что ей противостоит. Полпред отметил, что пасхальные торжества дарят радость и надежду, вдохновляют на добрые помыслы и поступки. Такие традиционные православные ценности, крепкая семья, сострадание, любовь к своей земле и ответственность за судьбу Родины, остаются фундаментом российской культуры и национальной идентичности в условиях колоссального внешнего давления.

«Русская православная церковь планомерно и последовательно выстраивает межконфессиональный и межнациональный диалог, играет важную созидательную роль в укреплении нравственных устоев российского общества, поддержании стабильности в государстве. Священнослужители и прихожане своим милосердием и любовью помогают тем, кому сейчас особенно трудно, поддерживают наших героев, которые защищают Отечество на передовой специальной военной операции и их семьи», – подчеркнул Серышев.

Полпред пожелал сибирякам твердой веры в торжество добра и справедливости, стойкости духа, счастья и благополучия.

Фото: официальный сайт администрации правительства Кузбасса