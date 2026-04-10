Глава региона выехал в крупное хозяйство в Кемеровском округе. Сейчас основная работа легла на плечи механизаторов, которые в слесарном, моторном и сварочном цехах проверяют трактора и другие сельхозмашины. Во многом благодаря их стараниям кооператив держится в лидерах по сбору овощей в регионе.

«Региональному минсельхозу и муниципалитетам ставлю задачу искать эффективные способы поддержки своих фермеров — особенно сейчас, на старте сезона. Именно так мы сможем добиться роста урожая и обеспечить регион собственной сельхозпродукцией», – подчеркнул Илья Середюк.

Всего в этом году в посевной кампании в Кузбассе задействуют свыше 3,1 тыс. тракторов, порядка 1,87 тыс. почвообрабатывающих механизмов и порядка 700 сеялок. Посевная начнется уже в этом месяце.

