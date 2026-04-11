Накануне вечером в Кемерове прошел юбилейный, пятый фестиваль Юрия Гагарина. Он стал ярким акцентом недели космоса, а также финалом большого лектория. К тому же, в этом году отмечается 65 лет со дня первого полета человека в космос.

– Кузбасс воспитал трех легендарных космонавтов, их фамилии мы знаем наизусть, это Леонов, Волынов, Гребенкин. Наши соотечественники прославили наш Кузбасс и еще пять лет назад по инициативе Сергея Цивилева мы стали отмечать эту дату по-особенному, мы стали проводить фестиваль Юрия Гагарина. И мне кажется, мы смотрели в будущее, потому что в этом году, по указу президента нашей страны Владимира Путина, отныне ежегодно в России будет отмечаться неделя космоса. Кузбасс – это будущее! С Днем космонавтики! – сказал губернатор Илья Середюк, обращаясь к участникам фестиваля.

В этом году фестиваль проходил в новом формате – на открытом воздухе. И, несмотря на не самую приятную весеннюю погоду, на него собралось довольного много горожан. На территории Парка Олимпийской славы раскинулись различные локации и интерактивы. Здесь можно было посмотреть архивные фотографии космонавта Алексея Леонова, а также его картины, узнать необычные факты о космосе и других планетах.

Были и спортивные активности, поскольку хорошая физическая форма имеет большое значение для космонавтов, а интеллектуальные способности можно было проверить в настольных играх и викторине. Кроме того, участники фестиваля массово присоединись к космодиктанту, где нужно было ответь на вопросы, преимущественно касавшиеся кузбасских космонавтов – Алексея Леонова, Бориса Волынова и Александра Гребенкина.

Большой космический лекторий, который проходил всю неделю в регионе, завершился лекцией от аэрокосмического инженера, участника программы подготовки космонавтов Никиты Матасова. Простым и понятным языком он объяснил, как работают космические аппараты на Марсе. Помимо того, что марсоход нужно доставить на Марс, необходимо обеспечить его работу там, а у планеты не самые благоприятные условия.

– Сейчас, наверное, каждый хоть когда-нибудь задумывался: «А что же там, на Марсе, когда мы там побываем?». Поэтому мы сегодня выбрали лекцию о марсоходах, о тех автоматических межпланетных станциях, которые мы стали запускать, чтобы подготовить эту красную планету и само человечество для того, чтобы его колонизировать, – отметил Никита Матасов.

Он не только рассказал, но и показал образцы материалов, из которых изготавливают технику для марса. Одна должна быть сверхпрочной, легкой и устойчивой к низким температурам.

Творческие коллективы Кемеровской области подготовили захватывающий театрализованный пролог, в котором описывались события того дня, когда Юрий Гагарин полетел в космос. От момента обсуждения всех деталей подготовки к полету, сверки датчиков и показателей до момента взлета ракеты.

А сразу после прошел, уже такой же традиционный, как фестиваль, парад. В нем приняли участие более 650 человек, среди которых представители муниципалитетов, где жили кузбасские космонавты – Тисульский округ, Прокопьевский округ и Мысковский округ, иностранные студенты, участники патриотических движений, детские космические отряды, волонтеры и активисты.

Завершился фестиваль ярким концертом и выступлением кавер-группы.