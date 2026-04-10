С 2 марта по 6 апреля пользователи портала «Госуслуги» из 89 регионов отдали более 1,66 млн голосов за лучшие муниципальные инициативы. Кузбасс стал одним из регионов, чьи проекты не только выдержали строгую экспертную оценку, но и получили значительную поддержку граждан.

Среди 110 финалистов, представленных в 11 номинациях, были названы три представителя Кузбасса: Татьяна Гурина с проектом «Кемерово мультикультурный», Александр Кропин с проектом «ПроЖКХ» и Нина Югатова с проектом «Созидея: управление обществом». Эти инициативы демонстрируют конкретный вклад муниципальных служащих региона в развитие территорий, улучшение качества жизни и укрепление общественных связей.

Победителей определит Наблюдательный совет премии 16 апреля, который возглавит первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.