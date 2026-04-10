В МИД России состоялась презентация Международного фестиваля молодежи 2026 года для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве. В мероприятии приняли участие более 120 представителей зарубежных посольств из 84 стран, а также международных организаций.

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что на участие в фестивале уже подано более 60 тысяч заявок из 175 стран и 89 регионов России. По его словам, мероприятие в Екатеринбурге объединит свыше 10 тысяч молодых людей — представителей различных сфер: науки, IT, спорта, государственного управления и общественной деятельности. Вице-премьер напомнил, что Всемирный фестиваль молодежи 2024 года, прошедший на федеральной территории «Сириус», собрал 20 тысяч участников из 190 стран, а в 2025 году в Нижнем Новгороде состоялся слет ВФМ. Он отметил, что интерес к международному молодёжному сотрудничеству остаётся стабильно высоким.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что фестиваль станет площадкой для открытого диалога и укрепления международных связей. По его словам, участники смогут познакомиться с современной Россией, найти единомышленников и выстроить долгосрочные контакты.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что фестиваль объединит представителей разных культур, конфессий и профессиональных сообществ. Программа будет включать более 150 спикеров, а значительная ее часть будет посвящена обсуждению будущего — технологическим, демографическим и социальным изменениям.

В рамках фестиваля предусмотрены образовательная «Знание-программа», спортивное направление, культурные и объединяющие форматы, а также волонтерские инициативы. Отдельным блоком станет региональная программа по 30 направлениям, приуроченная к Году единства народов России. Для участников будет организована и экскурсионная программа, знакомящая с историей и культурой Екатеринбурга. Кроме того, предусмотрен онлайн-доступ к мероприятиям для тех, кто не сможет присутствовать лично, а также отдельная программа для подростков в возрасте от 14 до 17 лет с участием наставников ведущих российских и международных компаний.

Регистрация на участие в Международном фестивале молодежи открыта до 30 апреля на официальном сайте: https://wyffest.com.