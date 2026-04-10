С недавних пор у жителей Кемеровской области появился шанс пополнить ряды операторов БПЛА. Это новое, элитное направление военной службы по контракту, открытое Министерством обороны РФ. Осваивать современные технологии по управлению беспилотниками приглашают молодых и энергичных кузбассовцев. Контракт заключается на один год. Во время службы доброволец может вырасти по карьерной лестнице до офицера. Помимо всех выплат, положенных заключившим контракт людям, для операторов БПЛА предусмотрено дополнительное вознаграждение за уничтожение техники и ресурсов врага.

Кузбассовец Виктор Лавров прибыл заключить контракт оператора БПЛА осознанно.

«Многие мои друзья уже управляют боевыми беспилотными машинами. Современные конфликты – это борьба технологий, и важно, чтобы русское оружие было на голову выше», – считает земляк.

Итак, какие требования предъявляются в подразделениях беспилотной авиации

а) по уровню образования:

операторы управления БПЛА – высшее, среднее профессиональное, базовое владение английским языком;

операторы управления целевой нагрузкой и инженеры (техники) – среднее профессиональное.

б) по возрасту – от 18 до 45 лет;

в) по состоянию здоровья:

операторы управления БПЛА – отсутствие медицинских противопоказаний по графе VII расписания увечий, заболеваний (раздел II приложения № 1 к Положению о военно-врачебной экспертизе, утверждённому Постановлением правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 года № 565).

Как заключить контракт?

Лично – в пункте отбора на военную службу по контракту либо в военном комиссариате муниципального образования по месту жительства или месту пребывания (адреса и контактные телефоны пунктов отбора и военных комиссариатов размещены на официальном сайте Минобороны России службапоконтракту.рф).

Дистанционно – на официальном сайте Минобороны России службапоконтракту.рф или на едином портале государственных и муниципальных услуг («Госуслуги») с использованием сервиса «Поступление на военную службу по контракту или добровольцем».

Документы, представляемые гражданином:

паспорт гражданина РФ;

военный билет (при наличии);

свидетельства о браке и рождении детей (при наличии).

Анкета по установленной форме оформляется в пункте отбора или военном комиссариате (при подаче заявления посредством сервиса «Госуслуги» имеется возможность оформить анкету и направить её в пункт отбора с использованием сервиса).

Автобиография оформляется в пункте отбора или военном комиссариате.

Пять шагов для поступления на военную службу по контракту:

Сдать документы в пункт отбора на военную службу по контракту или военный комиссариат. Пройти собеседование с психологом. Пройти медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией. Подписать контракт. Получить предписание и убыть в воинскую часть.

Время на прохождение всех мероприятий (с момента обращения до убытия в воинскую часть) – два-три дня.

Преимущества для заключивших контракт оператора БПЛА

Заключение специального контракта на срок от 1 года, в котором закрепляются дополнительные условия: гарантированное увольнение с военной службы по истечении срока контракта при нежелании заключать новый контракт;прохождение военной службы только в войсках беспилотных систем; обязательное обучение по программе специальной подготовки специалистов беспилотных систем в учебной сети Министерства обороны Российской Федерации.

2. Сниженный риск попадания под огневое воздействие противника, связанный с выполнением боевых задач на удалении от линии непосредственного соприкосновения с противником.

3. Получение уникальных знаний и навыков по применению беспилотных систем, востребованных как в Минобороны России, так и в других силовых ведомствах, а также во многих отраслях экономики.

А теперь немного цифр. Кузбассовцы, заключившие контракт, получают 2 миллиона 140 тысяч рублей за первый месяц.

Что входит в эту сумму:

единовременная федеральная выплата в размере 400 тысяч рублей в соответствии с указом президента России Владимира Путина;

единовременная выплата от правительства Кузбасса в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей.

Также добровольцы могут получить:

денежное довольствие от 210 тысяч рублей;

материальную помощь от 15 тысяч рублей;

подъёмные средства от 15 тысяч рублей.

За первый год заключившие контракт люди могут получить 4 миллиона 450 тысяч рублей.

Среди других преимуществ можно назвать:

приобретение статуса ветерана боевых действий и право на соответствующие льготы;

сохранение рабочего места на время военной службы;

внеконкурсное зачисление детей в вузы для обучения на бюджетной основе.

«С огромной гордостью и уважением мы относимся к кузбассовцам, которые выбрали службу по контракту, особенно по специальности «оператор БПЛА», – отмечают офицеры пункта отбора по контракту в г. Кемерово.

Кузбассовцы, желающие заключить контракт для прохождения военной службы, могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или напрямую в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: Кемерово, бульвар имени Академика Л. С. Барбараша, д. 3/1, тел. 8 (3842) 77-07-57. Также можно подать заявку через портал «Госуслуги».

Фото: Фонд “Защитники Отечества”

Фото использовано в иллюстративных целях.