43-летней женщине стало плохо рано утром. В больницу ее доставили уже в критическом состоянии, в медучреждении у пациентки перестало биться сердце. Врачи подключили все имеющие ресурсы в виде аппарата для непрямого массажа сердца, систему искусственной вентиляции легких и дефибриллятор. С последствиями обширного инфаркта боролись больше часа. В итоге женщину удалось спасти, причем обошлось без повреждений мозга, хотя в мировой медицинской практике «красной линией» в подобных случаях считаются 30 минут, по истечении которых реанимация шансов на успех практически не имеет.

«Это чудо еще раз доказывает, что в кузбасском медицинском сообществе преобладают специалисты высочайшего класса. Мы помогаем им приобретением современного оборудования, внедрением современных методик диагностики и лечения. А результатом становятся выдающиеся успехи в лечении самых сложных пациентов», – сказал губернатор Илья Середюк.

Пребывавшая 71 минуту в состоянии клинической смерти пациентка сейчас чувствует себя нормально и готовится к выписке.

