«Кузбасс» ехал в Сосновый Бор (Ленинградская область) после домашней неудачи (0:3) в первом четвертьфинальном матче Кубка России. И на этот раз команде Юрия Зинько не удалось зацепить хотя бы один сет. Причем в отличие от кемеровской встречи поражение получилось не только по счету, но и по содержанию. Гости с ходу попали под мощный атакующий пресс «Динамо-ЛО», разгромно проиграв первый сет (13:25). Во втором сете дела у «Кузбасса» пошли чуть лучше, но хозяева не были намерены отпускать вожжи (20:25). Третья партия, который кемеровчане уступили со счетом 18:25.

«В первой партии мы полностью провалили съем. В последних играх он у нас был на уровне 60%, а сегодня этого не получилось. Нужно отдать должное сопернику — они очень хорошо организовали блок и защиту. В следующих партиях игра была ровной до середины, но затем нам где-то не хватило стабильности, поэтому матч в целом не получился. Для нас этот сезон завершился — он был непростым, с рваным темпом. Уже сейчас будем думать о будущем: у нас есть игроки, которые постепенно прибавляют, и это уже плюс для «Кузбасса», – сказал после матча и.о. тренера кемеровской команды Юрий Зинько.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Кузбасс» по итогам чемпионата России занял 14-е место и не попал в плей-офф. Под занавес регулярки клуб покинул главный тренер команды Сергей Троцкий.

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)