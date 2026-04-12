Сегодня в России отмечают День космонавтики. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин впервые в истории человечества покинул пределы Земли и совершил орбитальный полет. В своем поздравлении губернатор Илья Середюк подчеркнул, что Кузбасс дал стране легендарных первопроходцев из первого отряда космонавтов СССР, дважды Героев Советского Союза Алексея Архиповича Леонова и Бориса Валентиновича Волынова. Их мужество и профессионализм стали фундаментом для развития мировых космических программ. И сегодня дело предшественников продолжает мысковчанин Александр Гребенкин, который готовится к своей второй космической миссии.

«Приобщиться к праздничной дате может и каждый из нас, приняв участие в мероприятиях Международного фестиваля Юрия Гагарина, который проходит сейчас в Кузбассе. Событие объединяет ученых, инженеров и молодежь, позволяя обмениваться идеями и сохранять память о великих свершениях наших конструкторов и исследователей. В каждом городе и районе организованы выставки, лекции и кинопоказы фестиваля», – отметил Илья Середюк.

Глава региона пожелал кузбассовцам смелых идей и новых горизонтов.