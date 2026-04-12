Полвека назад после исторической стыковки на орбите Земли «Союза-19» и «Аполлона» наш знаменитый земляк, космонавт Алексей Леонов выразил желание посадить на малой родине сосну и ель. В результате в его родном селе Листвянка забили лесопарк в символические 97 гектаров, по числу оборотов вокруг Земли состыкованных советского и американского космических кораблей.

«Расположение аллей делает даже лиственницы в нем похожими на ракеты. В этом году парку исполняется полвека. Это повод сказать спасибо за труд создателю парка – Анатолию Федоровичу Нищакову. Он заслуженный лесовод России, много лет руководил лесным хозяйством Кузбасса», – написал Илья Середюк.

Анатолий Нищаков первым в Сибири продемонстрировал, что на угольных отвалах может заново появиться лес. Благодаря его стараниям в Кузбассе высадили 1,4 млн га деревьев.

Фото: Илья Середюк/Telegram