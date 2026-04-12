В первом матче четвертьфинальной серии, который состоялся 9 апреля в Кемерове «Кузбасс» при достойной игре не взял ни одного сета и серьезно снизил свои шансы на выход в следующий раунд Кубка России. Команды играют до двух побед (при необходимости с «золотым» сетом). Пройти «Динамо-ЛО» – задача для подопечных Юрия Зинько сложная. Но в случае успеха кемеровчан ждет бонус, поскольку победитель пары с участием команд, занявших 5 и 6 места в Суперлиге («динамовцы» как раз шестые), выйдет в полуфинал Кубка страны напрямую, без дополнительных квалификационных матчей.

Начнется сегодняшняя игра «Динамо-ЛО» против «Кузбасса» в 21 час по кемеровскому времени.

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)