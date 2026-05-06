Самые талантливые повара Кузбасса продемонстрировали свое мастерство в столице региона. В Кемерове, на базе Техникума индустрии питания и сферы услуг, завершился практический этап конкурса «Лучший по профессии». Участникам предстояло за ограниченное время приготовить целое гастрономическое меню: оригинальную холодную закуску, горячее блюдо и изысканный десерт, способные впечатлить строгое жюри.

Этот конкурс, организованный Министерством труда и социальной защиты Кузбасса при поддержке генерального партнера – компании «Восток-Сервис-Кузбасс», уже стал важным событием для развития молодых талантов. Пять представителей этой ответственной и творческой профессии вышли на кулинарную дуэль, показать все, на что способны.

С приветственным словом к конкурсантам обратилась заместитель министра труда и социальной защиты Кузбасса Татьяна Фензель. Она подчеркнула большую значимость мероприятия для кадрового потенциала региона.

«Сегодня здесь собрались пять достойнейших представителей профессии, которая требует не только виртуозного мастерства, но и полной самоотдачи. От всей души желаю участникам проявить свой талант в полной мере. Напоминаю: победитель регионального этапа получит почетное право представить Кузбасс на федеральном уровне», – отметила представитель министерства.

По итогам оценки технических навыков, креативности подачи и вкусовых качеств блюд места распределились следующим образом:

– 1 место – Светлана Анатольевна Иордан;

– 2 место – Екатерина Евгеньевна Тихонова;

– 3 место – Евгений Николаевич Овчаров.

Победительнице Светлане Иордан теперь предстоит серьезная подготовка к всероссийскому этапу, который пройдет в Вологде.