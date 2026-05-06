«Эту эстафету вне всякого сомнения можно назвать исторической – и, как нам кажется, не только для нашей газеты, но и для всего города, да и для Кузбасса в целом. Из просто спортивного мероприятия, пусть и важного, она давно превратилась в своего рода эстафету поколений, которую мы с гордостью и почтением приняли. Мы надеемся, что добрая традиция будет продолжена и впредь – и благодарны всем, кто поддерживает нас в этом», — сказал главный редактор газеты «Кузбасс» Василий Королев.

7 мая по дороге-дублеру Притомского проспекта пробегут около тысячи человек – участников 80-й легкоатлетической эстафеты на призы областной газеты «Кузбасс» и администрации Кемерова. Эта традиция восходит к 1946 году, когда бегуны вышли на старт в День большевистской печати (5 мая). С 1965 года, когда 9 мая впервые было объявлено выходным днем в СССР, эстафету посвящают Дню Победы. В нынешнем году забег разобьют на 10 этапов, каждый из которых будет символизировать одну из стратегических наступательных операций Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.В этом году в эстафете примут участие команды военно-патриотических клубов, школьники, студенты, а также работники различных учреждений и предприятий. Начнется праздник спорта в 10 часов. Фото: Анастасия Белоусова