В Кузбассе завершился теоретический этап регионального соревнования всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Машинист экскаватора». И за звание лучшего в одной из самых уважаемых горняцких специальностей развернулась настоящая борьба.

Значение этой профессии трудно переоценить. Именно экскаватор – главная ударная сила любого разреза и крупного строительного объекта. Если бульдозер готовит фронт работ, то экскаватор совершает главное таинство горного производства – вскрывает пласты угля и грузит миллионы тонн породы. Это профессия стратегического масштаба, где от точности движений ковша, технической эрудиции и пространственного мышления машиниста напрямую зависит ритм всего предприятия. Без экскаватора не начнется цикл добычи – как без воздуха невозможно дыхание.

Участникам теоретического тура предстояло в сжатые сроки подтвердить свой высокий уровень. На выполнение тестовых заданий отвели всего 15 минут – время, за которое настоящий профессионал должен мобилизовать все знания об устройстве техники, гидравлике, электробезопасности, технологии ведения горных работ и нормах охраны труда.

По итогам интенсивного интеллектуального поединка определили пятерку лучших специалистов, набравших максимальное количество баллов, чем обеспечили себе место в практическом этапе.

Важно подчеркнуть: участие в таких соревнованиях – это не только личная победа. Конкурс профессионального мастерства служит высшей оценкой труда рабочих кадров, поднимает престиж горняцких династий и задает новые стандарты качества во всей отрасли. Это площадка, где рождаются новые технологии и приемы работы, которые затем тиражируются по всему региону.

Организатор конкурса – Министерство труда и социальной защиты Кузбасса, которое уделяет особое внимание развитию кадрового потенциала и популяризации рабочих профессий. Генеральный партнер конкурса – компания «Восток-Сервис-Кузбасс», традиционно поддерживающая инициативы, направленные на повышение профессионального мастерства и внедрение современных стандартов охраны труда.

Практический этап состоится 20 мая на территории настоящего разреза, где в реальных условиях горной выработки определят настоящего мастера среди машинистов.