Этим летом в Кузбассе организацией детского отдыха будут заниматься 828 лагерей. Из них 62 загородных лагеря, 124 лагеря труда и отдыха, 603 – дневного пребывания и 39 палаточных лагерей.

Как сообщают в пресс-службе областного правительства, сейчас все организации занимаются подготовкой: обновляют инфраструктуру, обучают специалистов и проводят проверки безопасности.

«В этом году в наших лагерях планируется оздоровить не менее 100 тысяч ребят, особое внимание будет уделено детям наших героев специальной военной операции. Мы делаем всё, чтобы у каждого ребенка был выбор занятий по душе — будь то спорт, творчество, военно-патриотические программы или наука. При этом безопасность детей остается нашим приоритетом», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В лагерях региона в этом году пройдет 300 тематических смен, приуроченных к Году единства народов России, объявленному президентом Владимиром Путиным.