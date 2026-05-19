К участию приглашаются официально зарегистрированные средства массовой информации, а также авторы персональных страниц и каналов в социальных сетях, имеющие регистрацию в Роскомнадзоре.

Цель конкурса — поощрить качественное освещение передовых практик в сфере жилищного и дорожного строительства, развития инфраструктуры, ЖКХ и городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также повысить информированность граждан о позитивных изменениях в этих сферах.

«Труд представителей СМИ крайне важен. Именно благодаря им люди узнают об актуальной ситуации, изменениях и нововведениях. Для отрасли строительства и ЖКХ… крайне важна своевременная, объективная и точная коммуникация с аудиторией. Конкурс «Созидание и развитие» дает нам возможность поблагодарить тех, кто вносит свой вклад в освещение результатов отрасли», — отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса: https://xn--h1aeafhfqbhs.xn--p1ai/apply.

Победители будут определены экспертным советом в нескольких номинациях. Лучшие материалы получат признание на федеральном уровне и будут рекомендованы для тиражирования в регионах.