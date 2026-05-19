У юной жительницы Кузбасса Виктории врачи еще в младенчестве обнаружили врожденную дилатационную кардиомиопатию. На протяжении 11 лет консервативное лечение помогало избежать осложнений, но от болезни избавить не могло. Тогда за дело взялись специалисты НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний.

«Уникальную операцию по пластике митрального клапана в условиях искусственного кровообращения провел детский сердечно-сосудистый хирург Иван Константинович Халивопуло. Весь путь от рождения к выздоровлению с девочкой прошли кардиологи Александра Александровна Румянцева и Людмила Николаевна Игишева», – написал глава региона Илья Середюк в соцсетях.

На сегодняшний день Виктории 16 лет, лекарства ей больше не нужны. Она занимается фигурным катанием и ставит личные рекорды на питбайке.

