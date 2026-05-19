Общество «Знание» ежегодно становится одним из организаторов летней оздоровительной кампании. В рамках проекта «Каникулы со Знанием» в течение трех месяцев в детских лагерях состоятся выступления лекторов, викторины, мастер-классы и другие просветительские мероприятия, которые соответствуют целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Среди тем встреч — профориентация, история, патриотизм, экология, культура, здоровье, наука и технологии, цифровая и финансовая грамотность и многое другое. Красной нитью летней кампании пройдут лекции, посвященные Году единства народов России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным в 2026 году. Также мероприятия пройдут к памятным датам, среди которых День России, День семьи, любви и верности, День государственного флага и другие. Важно, что лекторами проекта выступят и ветераны СВО в рамках акции «Служу Отечеству».

«У ребят есть большой запрос на получение новых знаний даже во время летних каникул. Поэтому уже несколько лет наши лекторы становятся постоянными гостями в детских лагерях. Они делятся своими знаниями, проводят творческие мастер-классы и спортивные тренировки, помогают подрастающему поколению развить критическое мышление и расширить кругозор. По итогам прошлых лет мы видим, что дети возвращаются домой не только отдохнувшими, но и вдохновленными на новые свершения и достижения — именно это и есть наша главная задача», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Ключевым форматом для организации просветительской деятельности в период летних смен станет «День со Знанием» — это конструктор готовых интерактивов и комплекс методических материалов, позволяющих вожатым и педагогам-организаторам формировать насыщенную программу тематического дня, комбинируя различные активности. Для использования предлагаются лекции и викторины, кинопросмотры и интеллектуальные игры. В состав материалов входят презентации, видеоролики, раздаточные материалы, готовые сценарии проведения занятий и методические рекомендации.

Среди новых форматов – создание литературных клубов в рамках проекта «Чтецкие программы» на базе школьных оздоровительных лагерей и общеобразовательных школ Всероссийских детских центров. Для участия необходимо зарегистрировать литературный клуб, проводить занятия, набирать баллы и участвовать в рейтинге клубов. Лучшие пять клубов получат наборы брендированной продукции, а следующие 40 в рейтинге — доступ к закрытому курсу «Секреты спикера с Ниной Зверевой».

Кроме того, в рамках проекта «Каникулы со Знанием» предусмотрены и материалы для вожатых, направленные на развитие их профессиональных компетенций.

Подробнее познакомиться с проектом и получить доступ к готовым материалам можно по ссылке. По вопросу проведения лекций необходимо связаться с директором филиала Общества «Знание» в своем регионе.

Напомним, что в прошлом году состоялось более 8 тысяч мероприятий проекта «Каникулы со Знанием». В них приняли участие 330 тысяч школьников по всей стране. Больше всего встреч провели в Ярославской, Кемеровской, Пензенской областях, Республике Мордовия и в Красноярском крае.