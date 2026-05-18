Участники областного командного турнира по вольной борьбе среди юношей до 16 лет – «Лига борьбы Кузбасса» – все ближе к большому финалу, в котором встретятся четыре лучшие команды этого сезона. Гранд-финал соревнований пройдет в универсальном зале ГЦС «Кузбасс» 23 мая, в честь празднования Международного дня спортивной борьбы. Возраст участников 14 -16 лет.

В этом году в финальном этапе примут участие команды из Белова, Кемерова, Новокузнецка и Осинников. В шестой раз молодые кузбасские борцы оспорят право поднять над головой переходящий Кубок Лиги и вписать именно свою команду в историю турнира. После пяти сезонов пальма первенства принадлежит представителям Новокузнецка — у них три победы, еще по одной на счету Осинников и Междуреченска.

Стоит отметить, что данные соревнования проходят в командном формате – «стенка на стенку», и победа здесь присуждается по итогам схваток всех участников сборной команды. Кто станет победителем в командном турнире в шестом сезоне Лиги борьбы Кузбасс, узнаем уже на следующей неделе.

Помимо этого, в рамках турнира зрители и болельщики смогут увидеть и оценить уровень лучших представительниц кузбасской борьбы, которые проведут матчевые встречи среди девушек 2011-2012 г.р. против спортсменок из Казахстана и Киргизии.

Каждый год, начиная с осени и на протяжении нескольких месяцев, участники проходят соревновательные этапы «Лиги борьбы Кузбасса» для того, чтобы в итоге только четыре сильнейшие команды смогли попасть в финальный этап и побороться за особенный приз – переходящий Кубок Лиги. Действующим обладателем переходящего кубка является команда из Новокузнецка. Именно ей придется защищать свое прошлогоднее чемпионство в Лиге.

Финалистов по итогам соревнований ждут как личные награды в виде медалей и грамот, так и внушительный призовой фонд на команду – 150 тысяч рублей за 1 место, 100 тысяч – за второе, и 50 тысяч – за третье.

Программа турнира:

22 мая 2026 года — день приезда,

12:00-15:00 – работа комиссии по допуску участников по адресу: г.Кемерово, б-р Строителей, 55, кабинет №17 (MAУ «ГЦС «КУЗБАСС»), размещение спортсменов, судей, представителей команд (на основании допуска);

15:00-15:30 – совещание судей и представителей команд (MAУ «ГЦС «КУЗБАСС»), жеребьевка для команд девушек (Казахстан, Киргизия, Кузбасс);

15:30-16:00 – медицинский контроль, взвешивание команд-участниц соревнований (зал борьбы MAУ «ГЦС «КУЗБАСС»);

17:00-18:00 – просмотр фильма в кинозале ТРЦ «Летосити» по адресу: пр. Московский, 19.

23 мая 2026 года — соревнования, день отъезда

10:00-13:00 – полуфинальные поединки, а также 1, 2 круг матчевых встреч среди девушек;

13:00-13:30 – торжественное открытие соревнований;

13:30-14:00 – 3 круг матчевых встреч среди девушек;

14:00-16:00 – финальные поединки за 3 место, финальные поединки за 1-2 место;

16:00-16:15 – награждение победителей, торжественное закрытие соревнований;

16:00 – отъезд команд.