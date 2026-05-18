Андрей Бедреев до мобилизации работал водителем БелАЗа на угольном разрезе. Получив повестку в октябре 2022 года, беловчанин отправился в военкомат, а затем на службу. Боевой путь кузбассовец начал в Энергодаре, где вместе с однополчанами охранял от посягательств ВСУ Запорожскую атомную электростанцию. Через некоторое время подразделение Андрея Бедреева перебросили под Бахмут в Донецкой Народной Республике, где шли кровопролитные бои. В сражении за Клещеевку Андрей получил тяжелое осколочное ранение. Однако после лечения и реабилитации Бедреев не остался дома, а вернулся на «ленточку» по длительному маршруту Уссурийск (расположение части) – Ростов-на-Дону (перевалочный пункт) – Клещеевка.

Из ДНР Андрея Бедреева направили в Херсонскую область. Там кузбассовец получил второе ранение, к счастью, легкое. Вылечившись, снова отправился на передовую. В боях за Волчанск в Харьковской области беловчанина снова ранили, в этот раз настолько тяжело, что вновь вернуться в строй он уже не смог. Демобилизованный боец стал размышлять, чем заняться на «гражданке».

«Я обратился в фонд «Защитники Отечества». Социальный координатор помогала мне во многом, в том числе с документами и протезами. Она и предложила отправить анкету для участия в программе «СВОи Герои. КуZбасс», – рассказал Андрей Бедреев.

Обладатель боевой награды «За отвагу» и региональной медали Николая Масалова задумался. Для начала задался вопросом, а зачем ему это вообще надо. Заодно одолевали сомнения в собственных силах. Однако житель Белова решился, подал заявку и, к собственному удивлению, увидел свою фамилию в списке прошедших отбор кандидатов.

«Обучение – очень интересный процесс. Сам губернатор Кузбасса Илья Середюк выступает перед нами и рассказывает обо всей работе в регионе. И в целом в программе задействованы сильные спикеры и эксперты. Самое главное – узнать всю работу изнутри, как она происходит. Бывают и тяжелые моменты в обучении – надо принимать решения не в одиночку, а со своими товарищами Хочу продолжать быть нужным своей Родине и помогать людям», – поделился впечатлениями Андрей Бедреев.

Помимо лекций и практических занятий, где участники программы «СВОи Герои. КуZбасс» учатся решать те или иные управленческие задачи в ситуациях, смоделированных экспертами, есть еще и «полевая» работа. Так, Андрей Бедреев познает тонкости муниципального управления под руководством мэра Белова Сергея Алексеева. Вместе с градоначальником ветеран спецоперации проводил личные приемы и знакомился с самыми разными проблемами, с которыми сталкиваются горожане.

Занимается Андрей и общественной работой. Например, на встрече с пятиклассниками в одной из беловских школ Бедреев рассказал им о своей службе в зоне специальной военной операции. Также он показал ребятам письма, которые пишут школьники военнослужащим, и объяснил, что для каждого содата на передовой детские послания очень важны.

После завершения обучения по программе «СВОи Герои. КуZбасс» Андрей Бедреев планирует поступить в вуз и на университетском уровне освоить теорию государственного и муниципального управления.