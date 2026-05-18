На аппаратном совещании в правительстве Кузбасса обсудили отопительный вопрос, который встал во весь рост в связи с установившимся в регионе похолоданием. Накануне Илья Середюк дал главам муниципалитетов поручение возобновить отопительный сезон там, где еще не начали гидравлические испытания.

«Уточненный прогноз показал, что вся эта неделя и начало следующей семидневки вплоть до вторника будут низкие температуры, сопровождаемые дождями, с мокрым снегом. За это время жилой фонд и социальные объекты, конечно же, остудятся. Мы говорили о том, что нужно сохранить циркуляцию, то есть процесс возобновления подачи тепла. В тех муниципалитетах, где так и поступили, подача тепла возможна в более короткие сроки», – отметил Илья Середюк.

На сегодняшний день из 908 имеющихся в Кузбассе котельных вновь запустили 355. Глава региона подчеркнул, что необходимо как можно быстрее подать тепло там, где это возможно, и следить за параметрами.