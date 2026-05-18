В Кузбассе, как и по всей стране, «Последние звонки» состоятся во вторник, 26 мая. В этом году 11-й класс в регионе оканчивает 9 681 выпускник, а 9-й класс – 31 659 ребят.

– Для них этот день должен стать настоящим праздником. Главам территорий поручил подготовить все до мелочей. Тщательно проверить все помещения и территории, где пройдут мероприятия. Особое внимание — антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. Эти впечатления — на всю жизнь. Многое забудется спустя годы, но свой «Последний звонок» ребята будут помнить всегда. И мы, взрослые, обязаны сделать так, чтобы все прошло идеально, — отметил Илья Середюк.

Линейки и праздничные мероприятия пройдут по утвержденным графикам. Для координации работы созданы оперативные штабы. В школах и на площадках будут дежурить педагоги и члены родительских комитетов. Также будет усилен пропускной режим.

В этом году темой торжеств станет Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. На линейках поднимут Государственный флаг и исполнят гимн России, выступят родители, представляющие разные народы и этнические группы. Кроме того, в Прокопьевске, Юрге, в Яшкинском, Гурьевском и Таштагольском муниципальных округах пройдут общие городские праздники.

Фото: пресс-служба АПК.