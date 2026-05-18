Кемеровские ученые разработали инновационный способ выращивания сосен с помощью гидропонных вертикальных теплиц. Эта технология особенно пригодится при восстановлении нарушенных угледобычей лесов. При обычных методах до трети сеянцев погибают, но вертикальные гидропонные фермы, в которых точно регулируется климат, свет и состав питательных растворов, в корне меняют дело.

«Технология уже доказала свою эффективность: всхожесть семян составляет 99,9%, приживаемость саженцев и экономия воды — 95%, а требуемая площадь — в три раза меньше, чем в традиционных теплицах», – подчеркнул глава региона Илья Середюк.

Из высокотехнологичного питомника мощностью до 3 миллионов саженцев в год только за прошлый месяц вывезли 500 тысяч сеянцев сосны в Омскую и Курганскую области. Угольные предприятия Кузбасса также приступили к использованию уникальной разработки.

Фото: Илья Середюк/Макс