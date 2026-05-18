Кемеровскую команду покинул либеро Михаил Каштанов. Воспитанник казанского «Зенита» выступал за «Кузбасс» с 2023 года, но только в минувшем сезоне стал основным игроком, до этого подменяя более опытных Валентина Голубева и Романа Брагина. В 29 матчах Суперлиги 2025/2026 Каштанов показал 55% позитивного приема.

Два сезона провел в «Кузбассе» Кирилл Супрунов, который составлял пару диагональных с Егором Сиденко. В прошлом сезоне в 19 играх Супрунов набрал 99 очков при реализации 48%. В новом сезоне кемеровчане будут обходиться без него. Также «Кузбасс» отказался от услуг доигровщика Ивана Пискарева, который защищал цвета кемеровского клуба на протяжении прошедшего сезона и в 25 встречах чемпионата России записал на свой счет 12 эйсов, 8 блоков, показал 47% позитивного приема и 47% реализации атак.

