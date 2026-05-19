В Кузбассе продолжается реализация федеральной программы «Эстафета успешности». Она направлена на поддержку людей с инвалидностью и их семей — мотивацию к трудоустройству, выбору профессии и вовлечение в работу.

Очередная встреча в формате открытого диалога «Успешный человек с инвалидностью: что зависит от меня, государства и окружения?» состоялась на площадке Кузбасского регионального института развития профессионального образования им. А. М. Тулеева.

Участники обсудили практические возможности обучения, поиска работы, профессиональной самореализации, роль работодателей и общественных организаций в создании доступной среды, готовность к изменениям, поиск альтернативных форм занятости, обучение и освоение новых компетенций как инструменты выхода на рынок труда.

О возможностях трудоустройства и социальных инициативах для сотрудников с инвалидностью рассказала начальник отдела управления персоналом Инесса Аксеновская. По данным компании, в торговых точках работают 26 сотрудников с инвалидностью.

Также своим опытом профессионального развития и адаптации на рабочем месте поделились:

Виктория Степаненко, специалист по связям с общественностью Кузбасского отделения Всероссийского общества глухих,

Светлана Соколова, продавец,

Сергей Кораблев, руководитель отдела программного обеспечения и команды 1С‑программистов,

Кристина Кайзер, консультант по социальной реабилитации незрячих и слабовидящих людей.

По информации организаторов, в 2025–2026 годах «Эстафета успешности» объединит более 5 миллионов участников, запланировано свыше 40 мероприятий. С момента запуска в 2023 году программа прошла в 16 регионах, проведено 42 события, охват — около 2,8 миллионов участников, из них более 1,5 тысяч приняли участие очно.