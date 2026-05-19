В Кемеровской области начался региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры с применением цифровых технологий «Зарница 2.0». Соревнования проходят в Промышленновском округе, участие в них принимают 18 команд, прошедших отбор на муниципальных этапах.

Среди испытаний — военно-политическая, строевая и огневая подготовка, эстафета, медицина. Также пройдут индивидуальные состязания среди командиров, инженеров-саперов, военкоров, связистов, медиков, штурмовиков и операторов БПЛА.

«19 мая, в День пионерии, наши ребята продолжают важное дело, начатое отцами и дедами. «Зарница 2.0» — это современные соревнования, которые проводит Движение Первых. В игре активно применяются цифровые технологии, БПЛА, современная инженерия. Однако она так же формирует сильный и выносливый характер, как и десятилетия назад. В кругу единомышленников ребята учатся работать в команде и поддерживать друг друга, ставить цели и добиваться их, проявлять инициативу и брать на себя ответственность», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Проект организован по нацпроекту «Молодежь и дети», который реализуется в стране по решению президента России Владимира Путина.

