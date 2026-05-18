Город Киселевск примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2026. Инициатива реализуется при поддержке Фонда Мельниченко и СУЭК-Кузбасс. На данном этапе подготовки заявки состоялась предзащита концепции благоустройства общественной территории. В актовом зале администрации Киселевска, где присутствовали жители и представители муниципалитета, проектировщики презентовали проект обновления значимого городского пространства — парка у Храма иконы Божьей Матери «Скоропослушницы», получившего рабочее название «Роза ветров». У присутствующих была возможность задать архитекторам уточняющие вопросы по видеосвязи. Их интересовали внедрение системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности большой территории, размещение освещения и необходимого количества урн, возможность эксплуатации техники для очистки парка от снега в зимнее время, а также опция сделать часть объектов модульными с сезонной разборкой. Проектировщики дали развернутые ответы и заверили, что учтут все полученные рекомендации жителей: предложения будут доработаны перед отправкой финальной версии проекта.Следует напомнить, что проектируемая территория расположена в районе Красного Камня на востоке города. Развитие комфортной городской среды и благоустройство парков — приоритеты городской политики, поэтому обновление территории у храма имеет стратегическое значение. Ранее, в рамках установочных семинаров и встреч с жителями, команда разработчиков собирала и обобщала предложения горожан, анализировала существующие проблемы территории и на их основе формировала концепцию с продуманным функциональным наполнением. По результатам опроса ключевым запросом стало четкое зонирование пространства — это нашло отражение в планировочных решениях. В случае победы в конкурсе в Киселевске появится современный парк с несколькими зонами: спортивной и детской площадками, местом для тихого отдыха, площадками для ярмарок и мероприятий, отдельной территорией для выгула и тренировки собак, фотозонами и арт-объектами, отсылающими к истории города. Концепция предусматривает детские площадки для разных возрастных групп и спортзону, оснащенную теннисными столами и тренажерами. Одно из мест для тихого отдыха разместится на берегу реки и будет оборудовано столиками и беседками. Место для ярмарочной торговли получит шесть торговых павильонов, а событийная площадь сможет вместить более 1 000 человек. Все объекты и малые архитектурные формы будут стилистически выверены и ориентированы на удобство жителей. Реализация проекта повысит качество городской среды, создаст комфортное и современное общественное пространство, востребованное жителями разных возрастов, и усилит социальную и культурную активность в городе.