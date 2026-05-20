В 2025 году областное Минприроды насчитало в Кузбассе 59 несанкционированных свалок в 22 территориях. На сегодняшний день устранили 23 из них. К примеру, в областной столице из шести свалок убрали пять, в Киселевске, где нашли пять стихийных свалок, ликвидировали только одну, в Гурьевском округе при таком же количестве – ни одной. Общая площадь всех незаконных свалок в регионе превысила 64 гектара.

«Главам необходимо разобраться в ситуации и оперативно доложить мне. Также сообщите жителям в соцсетях, что и когда планируете делать, обозначьте конкретные сроки ликвидации. Не менее важно обеспечить порядок в местах складирования отходов, в том числе на контейнерных площадках», – распорядился глава региона Илья Середюк.

С 2026 по 2028 годы в план заложена ликвидация 35 несанкционированных свалок. В 24 местах скопления мусора работы уже начали, по остальным разрабатывается проектно-сметная документация для последующей рекультивации. Устраняют свалки за счет «экологических» платежей с нарушающих экологическое законодательство предприятий.

