Изначально в 2026 и 2027 годах в Кузбассе собирались капитально отремонтировать 14 школ. Однако благодаря экономии удалось внести в план еще одно образовательное учреждение – школу № 35 в Киселевске.

«Также в списке школы в Прокопьевске, Киселевске, Новокузнецке, Осинниках, Междуреченске, Кемерово, Белово, Топках, Юрге, Ленинск-Кузнецком и Промышленновском округах. Обеспечить комфортные и безопасные условия для обучения юных кузбассовцев – это наша ключевая задача», – отметил глава региона Илья Середюк.

Работа по обновлению школьных зданий в регионе идет в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным, а также программы «Модернизация школьных систем образования», которая является частью Народной программы партии «Единая Россия».

