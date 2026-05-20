В Прокопьевске завершился капитальный ремонт поликлиники №2. Это первое масштабное обновление здания после его открытия в 1990 году.

«Ситуация в экономике остается непростой, но несмотря на это, будем продолжать развитие первичного звена здравоохранения, потому что оно имеет ключевое значение для защиты здоровья кузбассовцев. В этом году завершим строительство поликлиник в Белове и Киселевске, также откроем шесть фельдшерско-акушерских пунктов, чтобы медпомощь была доступна и в отдаленных территориях», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В здании заменили кровлю, коммуникации, системы отопления и водоснабжения, проводку. Установили два пассажирских лифта, новые окна, двери, отремонтировали лестничные марши. пожарную сигнализацию, видеонаблюдение и рамку металлоискателя. Сделали отдельный вход для пациентов с ОРВИ с кабинетами первичного приема. Обновили сантехнику, отремонтировали санузлы, коридоры и регистратуру, а также входную группу.

Для пациентов внедрена удобная поэтажная навигация, сформировано понятное расписание работы специалистов. Особое внимание уделили доступности для маломобильных пациентов.

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в поликлинику закуплен аппарат МРТ стоимостью 112 млн рублей. Ремонт поликлиник — ключевой пункт «Народной программы», партийного проекта «Единой России». Он осуществляется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».