В шестом сезоне премии #МЫВМЕСТЕ представлено 12 номинаций для добровольцев в различных сферах, таких как экологическая, социальная или культурно-историческая. Принять участие могут волонтеры, наставники, авторы социальных инициатив, представители некоммерческих организаций, бизнеса и молодежных объединений. Заявки до 24 мая принимают здесь.

«Добровольческое движение важно не только добрыми делами. Оно помогает нам сделать сильнее кадровый потенциал региона, помочь увидеть самых лучших и самых активных. Чтобы включить их в нашу общую команду развития Кузбасса», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Премия #МЫВМЕСТЕ проводится по нацпроекту «Молодежь и дети» при поддержке президента России Владимира Путина.