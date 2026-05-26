В Кузбассе внедряют беспилотные технологии для защиты лесов от огня. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства. Для охраны лесных массивов региона были закуплены 14 беспилотных летательных аппаратов на средства федерального бюджета.

Использование этих дронов в лесном хозяйстве значительно уменьшает ущерб от пожаров, так как они позволяют своевременно выявлять возгорания, прежде чем огонь охватит большие территории. Кроме того, это помогает сократить расходы на ликвидацию пожаров.

«Результат уже есть: благодаря активной профилактике, вниманию наших специалистов и погодным условиям с начала года в лесах Кузбасса не зафиксировано ни одного возгорания. Это важный вклад в экологическое благополучие региона, а значит – и в качество жизни кузбассовцев», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Современная техника поступила в регион в 2025 году по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.