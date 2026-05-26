По всему Кузбассу сегодня, 26 мая, прошли последние звонки. В этом году 11-й класс завершили 9 681 ученик, а 9-й — 31 659 школьников. Губернатор Кузбасса Илья Середюк обратился с поздравлениями к выпускникам, их родителям и учителям на торжественной линейке в родной школе №84 города Кемерово.

«Позади — школьные годы. Впереди — экзамены, а главное — выбор профессии. Это очень ответственный момент. Помните: вы определяете свое будущее. Мы в Кузбассе активно работаем над тем, чтобы у вас были все возможности для профессиональной самореализации: постоянно обновляем инфраструктуру колледжей и вузов, создаем новые лаборатории и мастерские, ремонтируем общежития. Желаю удачи на экзаменах и успешного старта взрослой жизни», — напутствовал ребят Илья Середюк.

В кузбасских учебных заведениях последние звонки начались с торжественного поднятия Государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации. На линейке выступили родители, представляющие различные народы и этнические группы. Также были отмечены многодетные семьи.

Ключевой темой праздника стал Год единства народов России, который объявил президент Владимир Путин.