Как сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, с 2022 года в регионах Сибирского федерального округа по программам модернизации ЖКХ обновили около 330 км коммунальных сетей и 45 объектов инфраструктуры.

По информации Фонда развития территорий, Кузбасс вошел в число лидеров округа: в регионе модернизировали 59,5 км инженерных сетей, из них 28 км — благодаря федеральной поддержке. Работы проводятся с привлечением льготных займов из Фонда национального благосостояния и с 2025 года по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Кроме того, в поселке Звездный Кемеровского муниципального округа построены новые очистные сооружения производительностью 300 кубометров в сутки.

Обновление коммунальной инфраструктуры помогает снижать аварийность, повышать надежность систем водоснабжения и теплоснабжения, создавая более комфортные условия для жизни кузбассовцев.

Фото: Администрация Промышленновского округа.