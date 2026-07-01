В Кузбассе вводят новую награду – звание «Заслуженный учитель Кузбасса»

Её будут вручать педагогам, чьи дети показывают высокие результаты на экзаменах.

Во время прямого эфира с губернатором Кемеровской области прозвучал вопрос о поощрении учителей, чьи ученики получили максимальные баллы за ЕГЭ. На сегодняшний день 79 кузбасских школьников набрали 100 по различным предметам. Кроме того, у шестерых – 200 баллов за два предмета, а школьница из Междуреченска набрала максимальный балл сразу по трем предметам.

По словам Ильи Середюка, ранее уже говорилось о необходимости разработать дополнительную систему поощрения педагогов. Поэтому в регионе вводится новая награда – звание «Заслуженный учитель Кузбасса».