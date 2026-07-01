Многодетные семьи в Кузбассе могут подать заявление на получение новой региональной выплаты в размере 550 тысяч рублей для погашения ипотечных кредитов. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Эта выплата предоставляется в дополнение к федеральной поддержке в размере 450 тысяч рублей, которую многодетные семьи могут получить с 2019 года в рамках программы «ДОМ.РФ». Таким образом, общая сумма государственной помощи на погашение ипотеки может достигать миллиона рублей.

«Поддержка семьи, и особенно многодетной – наш приоритет. Даже в непростых экономических условиях мы обязаны делать все, чтобы родители чувствовали заботу государства. В Кузбассе действуют пункты бесплатного проката предметов первой необходимости для новорожденных — во всех муниципалитетах. Мы выплачиваем региональный материнский капитал в размере 130 тысяч рублей, который можно направить на улучшение жилищных условий или образование детей. Для студентов из многодетных семей предусмотрена компенсация половины стоимости обучения в организациях среднего и высшего профессионального образования – в нынешнем году она стала доступна каждому ребенку в семье, а не только одному», — отметил губернатор Илья Середюк.

Право на получение новой региональной выплаты предоставляется семьям, в которых в текущем или следующем году появится третий или последующий ребенок. Условия получения выплаты включают: рождение ребенка в Кузбассе и его регистрация в органах ЗАГС региона, наличие российского гражданства у родителей и их проживание в Кузбассе, получение федеральной выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, а также заключение кредитного договора до 1 июля 2028 года.

Эта мера поддержки была инициирована губернатором Кузбасса Ильей Середюком и реализуется в рамках национального проекта «Семья».