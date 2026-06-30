Анатолий Серышев, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе, встретился с Мариусом Зубаировым, руководителем межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора.

Обсуждался проект Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), который является уникальной научной установкой класса «мегасайенс» с синхротроном поколения 4+. Контроль за строительством объекта осуществляет территориальное управление Ростехнадзора. Мариус Зубаиров сообщил о завершении итоговой проверки, проводимой инспекторами на площадке в наукограде Кольцово Новосибирской области.

«Прошу максимально внимательно отнестись к проверке всех сооружений и систем, чтобы в установленные сроки ученые смогли приступить к исследованиям», – сказал Анатолий Серышев.

На данный момент строительная готовность проекта составляет 99,7%. Ростехнадзор должен завершить все необходимые инспекции и выдать заключение о соответствии объекта проектной документации перед вводом в эксплуатацию. Официальное открытие запланировано на август 2026 года в рамках форума «Технопром-2026».

Проект СКИФ имеет важное значение для Кузбасса. Ученые региона готовятся к активному сотрудничеству с Центром. В рамках госзадания специалисты Института углехимии и химического материаловедения ФИЦ угля и углехимии СО РАН (участник НОЦ «Кузбасс – Донбасс») готовятся проводить передовые исследования на базе «СКИФ», направленные на создание инновационных функциональных материалов из углеродного сырья.

Цель работы кузбасских ученых — преобразование угля в современные высокотехнологичные продукты с высокой добавленной стоимостью. Это включает разработку новых катализаторов для экологичной химии и водородной энергетики, суперконденсаторов с рекордной емкостью, функциональных сорбентов и нанокомпозитов.

Этот шаг важен для глубокой переработки отечественного угля и развития связанных с ним технологий.

Фото: пресс-служба АПК.