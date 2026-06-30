В 2026 году в 18 вузах и 55 организациях среднего профессионального образования Кузбассе прошли выпускные. 27 087 молодых специалистов завершили обучение: 8096 человек — в вузах, 18 991 — в колледжах и техникумах.

«Кузбасс был и остается регионом с сильной школой по самым разным направлениям – от инженерии до медицины. Сегодняшние выпускники уже скоро придут в промышленность и сельское хозяйство, в социальную сферу, науку и культуру. Они привнесут с собой новые взгляды и идеи, которые помогут региону продолжить комплексную модернизацию. Наша общая задача — и дальше создавать такие условия, чтобы каждый выпускник мог реализовать свой потенциал и построить успешную карьеру здесь, в родном регионе», — сказал Илья Середюк.

Кемеровский филиал РГИСИ 8 июля вручит дипломы своим первым выпускникам. 42 специалиста получат документы о высшем образовании, 14 из них — с отличием. В тот же день Кемеровский государственный институт культуры вручит дипломы 449 молодым специалистам.

30 июня КемГМУ Минздрава России проведёт последний выпускной в этом году. Университет подготовил 629 специалистов. Из них 256 выпускников окончили лечебный факультет, 62 — стоматологический, 22 — фармацевтический, 77 — медико-профилактический, 160 — педиатрический. Также дипломы получат 18 специалистов по сестринскому делу. Кроме того, 34 выпускника, представляющих Индию, Египет и Марокко, получат дипломы и вернутся на родину для сдачи квалификационного экзамена.

Фото: пресс-служба АПК.