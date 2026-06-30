Проекты корпоративного волонтёрства СУЭК-Кузбасс, ставшие победителями конкурса Фонда Мельниченко «Гранты.ФМ», помогают реализовывать не только социально значимые инициативы, но и воплощать детские мечты и раскрывать творческий потенциал юных кузбассовцев.

Один из таких проектов осуществлен по инициативе Татьяны Жуйковой, главного специалиста отдела по социальным вопросам. Он направлен на поддержку культурных инициатив и стал победителем в номинации конкурса «АРТ.ФМ».

В рамках проекта «Наряды для Красок» для детского образцового вокального ансамбля «Краски детства» были приобретены сценические костюмы. Это позволило коллективу достойно представить Кузбасс на 27-м международном фестивале-конкурсе в Кемерове.

Ансамбль уже пять лет выступает на сцене и неоднократно подтверждал высокий уровень мастерства на конкурсах различного уровня. Однако участие в престижном фестивале потребовало не только профессиональной подготовки, но и продуманного сценического образа, способного подчеркнуть художественный замысел и эмоциональную выразительность выступления.

Благодаря поддержке работников СУЭК-Кузбасс и успешной реализации волонтёрского проекта, детский коллектив получил костюмы, полностью соответствующие концепции номера. Это помогло ребятам почувствовать себя увереннее на сцене, повысило их конкурентоспособность и позволило получить высокую оценку жюри, которое отметило целостность художественных образов выступающих. В итоге «Краски детства» с новой программой и обновлёнными сценическими нарядами стали обладателями Диплома лауреата 1 степени в номинации «Эстрадный вокал».

Благодаря корпоративным волонтёрских инициативам, реализованным в рамках конкурса Фонда Мельниченко, вносится вклад в развитие детского творчества и поддержку талантливой молодежи региона.