Губернатор Кемеровской области Илья Середюк провел переговоры с директором сельскохозяйственного предприятия по поводу строительства новой молочной фермы в селе Окунево Промышленновского округа. Ранее соглашение о реализации этого проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

«Для Кузбасса сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики. Такие проекты укрепляют продовольственную безопасность региона, создают рабочие места и дают дополнительный импульс развитию наших территорий. Поэтому поддержку отрасли обязательно продолжим», — подчеркнул глава региона.

Общий объем инвестиций в расширение производственных мощностей составляет 10 миллиардов рублей. После завершения строительства на предприятии будет содержаться до семи тысяч голов крупного рогатого скота.

На встрече было отмечено, что на предприятие уже начали поставлять маточное поголовье – стадо высокопродуктивной молочной породы. До конца текущего года планируется приобрести еще 2100 голов нетелей. Ожидается, что проект достигнет полной мощности к 2030 году. Это позволит ежегодно производить 38,5 тысячи тонн молока, что на 12 % превысит общий объем надоев в Кузбассе.

Фото: пресс-служба АПК.