30 июня в Киселевске состоялся областной День молодежи. Центральной площадкой праздника стала Центральная площадь города.

«Наша ключевая задача — сделать все, чтобы молодые люди не искали лучшее будущее за пределами региона, а находили его здесь, в Кузбассе. Мы создаем все условия для того, чтобы каждый молодой человек мог реализовать свой потенциал, найти любимое дело, создать семью и быть уверенным в завтрашнем дне. Киселевск в статусе Молодежной столицы — это живой пример того, как системная поддержка превращает амбициозные идеи в реальные дела, доказывая, что развиваться можно и нужно на малой родине. Убежден, сегодняшнее событие даст мощный импульс для запуска новых уникальных проектов во всем регионе», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

На площади были организованы интерактивные зоны, где представили свои проекты общественные организации, добровольческие объединения и молодежные сообщества. Для гостей выступили творческие коллективы и артисты, а также прошли фестиваль уличной культуры и танцевальные баттлы.

Ключевым событием стала торжественная программа «Молодость России». В рамках этого мероприятия наградили активных молодых людей и чествовали молодые семьи. Особое внимание привлекло объявление победителей областного конкурса «Молодежный Кузбасс — идеи для вас», а также старт эстафеты Молодежной столицы Кузбасса — 2027. Победители конкурса «Молодежный Кузбасс — идеи для вас» получили финансовую поддержку для реализации своих инициатив.

Мероприятие прошло в рамках всероссийской концепции «Мечта. Гордость. Единство».

Фото: пресс-служба АПК.