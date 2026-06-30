По распоряжению президента России Владимира Путина Почетной грамотой главы государства награждена Елена Баранова, председатель Совета народных депутатов Гурьевского муниципального округа. Аналогичное поощрение за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную получили Надежда Лощенова, заместитель главы Междуреченского муниципального округа, и Алена Максимова, заместитель главы Березовского городского округа, а также Елена Путинцева, начальник управления протокола и документационного обеспечения администрации Кемеровского муниципального округа.

Кроме того, за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу по распоряжению Владимира Путина объявлена благодарность президента РФ Ольге Шипачевой, руководителю структурного подразделения среднего профессионального образования «Тайгинский техникум железнодорожного транспорта» – заместителю директора по учебной работе Тайгинского института железнодорожного транспорта – филиала Омского государственного университета путей сообщения.