С 5 по 8 июля в Мастерской управления «Сенеж» пройдет финал конкурса платформы «Россия — страна возможностей». В нем примут участие 330 команд из 85 регионов общей численностью более 2 тысяч человек. Кемеровскую область представят 8 семей в составе 51 человека, что вывело регион в десятку лидеров по количеству участников.

Главный приз — 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Их вручат 8 июля, в День семьи, любви и верности, на ВДНХ. Все 330 команд-финалистов также получат сертификаты на семейные путешествия.

Всего во втором сезоне от Кузбасса заявились 2 471 семья, это 8 429 человек. Регион в финале представят династии Авериных-Рыбаковых, Баяновых-Асякиных-Остапенко, Бельковых-Третьяковых, Лушниковых, Овсянниковых-Хахилевых-Поповых-Шенер, Платоновых, Спесивцевых-Шараповых и Стасюк-Дементьевых-Шипицыных-Грачевых.

Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил, что для участников это не просто соревнование, а семейный праздник. Конкурс объединяет профессиональные династии, многодетные семьи и пары, живущие вместе более полувека.

Программа финала включает открытие, посвященное Году единства народов России, с парадом в национальных костюмах и гастрофестивалем. 6 и 7 июля семьи пройдут испытания на эрудицию и командную слаженность.