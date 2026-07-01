На прямой эфир губернатора Кузбасса поступил вопрос, касающийся появления водопровода в кемеровском поселке Улус.

Илья Середюк отметил, что это вопрос стоит на контроле в правительстве региона.

«В Улусе никогда не было воды. Не было ни центрального водовода, ни источника. И было принято решение бурить скважину. В этот летний период истекают все возможные сроки, поэтому вода у жителей должна появиться», – заявил губернатор.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов, с которым Илья Середюк связался по телефону, пояснил, что через неделю начнется наладка оборудования. Подана заявка на лицензию в Роснедра, идет процесс заключения концессионного соглашения.

Перебои с подачей воды наблюдаются в поселке Ишим Яйского муниципального округа.

Губернатор пояснил, что сейчас уже практически все готово к полному восстановлению подачи воды в село. Однако ситуация ненормальная: еще в прошлом году люди начали поднимать проблему. Только в марте занялись этим вопросом, более трех месяцев вели несложный ремонт оборудования.

Илья Середюк потребовал от главы территории Евгения Реймера чаще встречаться с жителями и разъяснять ситуацию.